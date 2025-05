E’ sabato 3 maggio 2025, si sta per concludere questa prima parte del fine settimana, e il modo migliore per chiuderlo sarà con l’estrazione del Million Day. Alle ore 20:30 ci sarà il consueto sorteggio serale del gioco del milionario, con il pallottoliere che inizierà a girare, fornendoci poi i cinque numeri vincenti, o meglio i dieci vincenti, visto che le cinquine come sempre saranno due.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 3 maggio 2025/ Le combinazioni delle ore 13:00

La prima è quella più ricca, ben un milione di euro, mentre la seconda, associata ai cosiddetti numeri extra Million Day, varrà invece centomila euro, per un premio di consolazione decisamente interessante. Come vi ricordiamo spesso e volentieri, i vincitori del Million Day sono diversi, per una media di uno ogni dieci/quindici giorni, mentre non è chiaro ogni quanto si riesca a vincere i 100.000 euro, tenendo conto che non vengono comunicati i vincitori. Ecco perchè, il gioco del milionario è uno dei più “partecipativi”, visto che vincere è difficile ma non impossibile. Ok, le combinazioni sono tantissime (serve individuare cinque numeri dall’1 al 55), ma in ogni caso perchè non tentare la fortuna? Ma fate in fretta perchè l’estrazione delle ore 20:30 sta per arrivare.

Estrazione Million Day di oggi 2 maggio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay