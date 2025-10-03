Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day in questa seconda estrazione di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, ore 20:30

E’ in arrivo una nuova estrazione del Million Day, in questo venerdì 3 ottobre 2025. Sta di fatto per iniziare il weekend e chissà che qualcuno non potrà inaugurarlo al meglio con una bella vincita in occasione dell’estrazione di oggi, ore 20:30, la classica giocata serale del Million Day. Il mese di settembre da poco conclusosi si è chiusa alla grande per quanto riguarda le vittorie, visto che il Lotto ha distribuito ben 5 milioni di euro a cinque fortunati vincitori.

Million Day, numeri vincenti di oggi 3 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

L’ultimo in ordine di tempo è stato quello dello scorso 30 settembre, quello che è stato il 349esimo milionario dello stesso gioco con i numeri. La vincita super fortunata è giunta in quel di Arcugnano, paese della provincia di Vicenza, dove alla ricevitoria numero VE2896, sono stati giocati i numeri 18, 24, 32, 36, 53. Una combinazione che all’apparenza sembra insignificante ma non è da escludere che per chi l’ha giocata potesse avere invece un qualche perchè.

Estrazione Million Day, estrazione serale oggi 2 ottobre 2025/ Numeri vincenti e cinquine delle ore 20:30

Un’altra possibilità è che gli stessi cinque numeri siano stati giocati tramite un sistema, una modalità di gioco che costa ovviamente di più rispetto alla schedina classica da un euro, ma che può aumentare di molto le probabilità di beccare i cinque numeri fortunati, senza dimenticarsi gli altri premi che si ottengono indovinando 4, 3 e 2 numeri. Vi lasciamo all’estrazione del Million Day di questa sera, buona fortunata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY

Million Day: 13 – 15 – 27 – 29 -32

Extra MillionDay: 2 – 3 – 9 – 14 – 33

Million Day, numeri vincenti di oggi 2 ottobre 2025/ L'estrazione delle ore 13:00