Million Day ed Extra MillionDay, verso estrazione dei numeri vincenti del concorso di sabato 30 agosto 2025 con le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Il MillionDAY serale, estrazione che si tiene giorno dopo giorno alle 20:30, è una nuova occasione per farsi coinvolgere da una lotteria che è ormai consolidata da sette anni. Sin da quando ha fatto il suo debutto, questo ha distribuito premi milionari: la prima super vincita risale alla decima estrazione, con il primo fortunato giocatore a portare a casa un milione di euro.

Million Day/ Numeri vincenti di oggi 30 agosto 2025: l'estrazione delle ore 13:00

Col tempo il regolamento si è evoluto tra nuove giocate, limiti introdotti per garantire equità tra tutti i partecipanti, quindi è arrivato anche il momento dell’opzione Extra MillionDAY per mettere a disposizione dei giocatori un’estrazione aggiuntiva con gli stessi numeri della giocata base, applicabile a tutte le giocate, quindi anche a quelle plurime e sistemistiche.

Million Day/ Numeri vincenti di oggi 29 agosto 2025: l'estrazione delle ore 20:30

Sono poi arrivati anche gli abbonamenti tra le novità che hanno preso piede: chi li attiva può partecipare automaticamente ai concorsi consecutivi nell’orario scelto, senza dover compilare ogni volta la schedina. Poi arriva il momento dell’estrazione, quindi del controllo dei numeri vincenti tramite il numero seriale dello scontrino o il QR code, sia in ricevitoria sia tramite applicazione o sito ufficiale.

Così come per l’appuntamento di pranzo, anche la sera potete ingannare l’attesa studiando le curiosità e le statistiche, facendovi coinvolgere ulteriormente prima del momento della verità, quello che arriva con la sua carica di combinazioni da verificare per capire se la serata odierna è fortunata o meno.

Numeri vincenti Million Day di oggi 29 agosto 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30 DI EXTRA MILLIONDAY E MILLION DAY

Million Day: –

Extra MillionDay: –