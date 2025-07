Quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 30 luglio 2025, dell'estrazione delle ore 20:30? Scopriamolo insieme

Andiamo a scoprire insieme i numeri vincenti del Million Day dell’estrazione delle ore 20:30 in questo mercoledì 30 luglio 2025. Quando sta per concludersi il mese e stiamo quindi per entrare nell’ultimo periodo dell’estate, siamo ancora qui in attesa delle due cinquine fortunate e soprattutto (o per lo meno la maggior parte di noi), in attesa di una bella vincita.

Estrazione Million Day di oggi 30 luglio 2025/ I numeri vincenti delle ore 13:00

Il mese di luglio è stato uno dei peggiori degli ultimi tempi in quanto a vittorie, visto che fino ad oggi solo il fortunato giocatore di Telese Terme, in provincia di Benevento, è riuscito ad assicurarsi il grande malloppo, ovvero, il super premio da un milione di euro. Ovviamente non sappiamo se ci sono stati altri giocatori che hanno vinto 100.000 euro – che potrebbero essere tantissimi – ma quest’assenza di super vincitori potrebbe essere a breve interrotta, magari proprio con l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 di questa sera: che sia finalmente la volta buona per regalare un altro milioni di euro?

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 29 luglio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Lo scopriremo a breve, quando pubblicheremo per voi i numeri vincenti e scopriremo poco dopo se in Italia avremo un nuovo milionario. Appuntamento quindi alle ore 20:30, non mancate.

TORNA L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day

Extra MillionDay