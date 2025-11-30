Andiamo a vedere insieme quali sono i numeri vincenti per la giornata di oggi, 30 novembre 2025, con l'estrazione delle ore 20:30

E’ una domenica sera piuttosto fresca ma chissà che l’atmosfera non si possa scaldare grazie ad una bella vincita al Million Day. In questo 30 novembre 2025, ultimo giorno del mese, scatterà la solita estrazione delle ore 20:30 che manderà in archivio un altro “day” del Million Day. E’ quindi l’ultima chance per rendere un po’ più “ricco” questo mese di novembre che ha regalato davvero poche soddisfazioni.

Sono stati infatti solo due i fortunati vincitori che si sono portati a casa il milione di euro, il super premio messo in palio se si azzeccano i cinque numeri fortunati, e l’ultimo è stato registrato lo scorso 7 novembre, quindi ben 23 giorni fa. Un novembre che è quindi stato leggermente migliore rispetto ad ottobre ma che non è stato affatto scoppiettante.

Chissà che però il mese entrante, dicembre 2025, non possa rappresentare la svolta, magari grazie alla magia del Natale che pervade ogni cosa. Basterebbe poco per fare meglio, solo tre vincitori, per un ricco Natale 2025, ovviamente per chi dovesse vincere. A questo punto non ci resta che darvi appuntamento alla giornata di domani, lunedì 1 dicembre 2025, una nuova settimana, un nuovo mese e magari un nuovo vincitore: come sempre, buona fortuna con il Million Day di oggi.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: