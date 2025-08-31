Million Day ed Extra MillionDay, verso estrazione dei numeri vincenti del concorso di domenica 31 agosto 2025 con le combinazioni fortunate delle ore 13:00
La nuova estrazione del Million Day torna oggi permettendo di sfidare la fortuna scegliendo una tra le tante frecce nell’arco. Si può optare per la giocata più semplice da un euro, con una sola combinazione; in alternativa c’è quella formata da più combinazioni singole, oppure la sistemistica, che sviluppa tutte le combinazioni possibili o solo alcune, in base al tipo di sistema prescelto.
C’è poi un’altra decisione da prendere, quella che riguarda Extra MillionDay, per chi vuole provare a tentare la fortuna con gli stessi numeri della prima giocata ma per una nuova estrazione, successiva e a parte. Infatti, dopo l’uscita della prima cinquina, ne arriva un’altra tra i numeri rimasti, offrendo così un’opportunità in più di vincere a chi fallisce il primo tentativo.
Questa opzione ha un costo fisso di un euro, da aggiungere alla giocata principale; chi decide di lanciarsi con combinazioni multiple può valutare di includere questa opzione in tutte o solo in alcune giocate, invece chi sceglie il sistema integrale o ridotto vedrà l’Extra applicato inizialmente a tutte le combinazioni generate, potendo poi deselezionare quelle con cui non si vuole partecipare. Le probabilità di vincita non cambiano con l’opzione, lo fanno in base al numero di numeri corretti.
ESTRAZIONE EXTRA MILLIONDAY E MILLION DAY DELLE ORE 13:00
Million Day: –
Extra MillionDay: –