Si ripeterà ancora una volta oggi – ovviamente martedì 4 febbraio 2025 – il doppio consueto appuntamento con i numeri vincenti del Million Day che ci saranno puntualmente consegnati dalla Dea Bendata dopo i classici sorteggi già programmati per le ore 13:00 (che seguiremo proprio in questo articolo per riportarvi le sequenze dopo l’estrazione) e per le ore 20:30 (concorso al quale sarà dedicato un altro articolo che pubblicheremo nelle prossime ore); mentre nel frattempo resta sempre fermo l’orario di 10 minuti prima dell’effettivo appuntamento con la fortuna per permettere a tutti voi aspiranti milionari di piazzare le vostre giocate per partecipare al Million Day!

Mentre si fa sempre corto il tempo che ci separa dai numeri vincenti del Million Day, ci teniamo anche a ricordarvi che dopo un inizio leggermente al rilento il mese di gennaio si è chiuso con la bellezza di cinque fortunatissimi vincitori che sono riusciti a mettere le mani sul premio massimo dal valore di addirittura un milione di euro: i primi due – ve ne avevamo già parlato – risalgono ai concorsi del 12 e del 24 gennaio; mentre gli ultimi tre sono arrivati in rapidissima successione l’uno dall’altro nei concorsi che si sono tenuti tra martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio aprendo ufficialmente la strada ad un febbraio che speriamo possa rivelarsi altrettanto (se non addirittura di più!) fortunato.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: