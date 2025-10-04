Ecco l'elenco completo dei numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 13:00 di questo sabato 4 ottobre 2025, buona visione

Torna anche oggi il Million Day. In questo sabato 4 ottobre 2025, alle ore 13:00 si terrà il classico appuntamento con la prima estrazione giornaliera, la prima possibilità di assicurarsi il super premio da un milione di euro. Vincere non sarà affatto facile ma si potrebbe tentare la fortuna giocandosi i numeri che vengono estratti con maggiore frequenza al Million Day.

L’elenco ufficiale è riportato dal sito del Lotto che indica quali sono appunto quei numeri che sono comparsi più spesso durante le varie estrazioni, a cominciare dal 54, estratto ben 212 volte. In seconda posizione, a debita distanza, spazio al 25, a quota 194, quindi il 17 con 192 estrazioni e il 52, subito dietro a quota 191. Infine il 7, che invece è comparso in 185 estrazioni.

Per quanto riguarda invece gli Extra Million Day, il concorso “costola” che permette di vincere fino a 100.000 euro, i maggiormente estratti sono il 6 e il 19, rispettivamente a quota 189 e 186 estrazioni. Troviamo poi il 41 a quota 184, quindi il 48 a 183 e il 24, anch’egli sorteggiato 183 volte. Volendo si potrebbero pescare cinque numeri da questi dieci e giocarseli questo pomeriggio: chissà che non escano anche per l’estrazione delle ore 13:00 di oggi del Million Day.

