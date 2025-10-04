Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, estrazione delle ore 20:30: ecco le due cinquine fortunate, cinque più cinque

E’ tutto pronto per scoprire i nuovi numeri vincenti del Million Day di questa seconda ed ultima estrazione odierna, quella delle ore 20:30 di oggi, sabato 4 ottobre 2025. Quando molti di voi saranno pronti a passare una bella serata in compagnia di amici, vogliamo scoprire se questa serata sarà ancora più lieta grazie ad una vincita al Million Day. Dopo il mese di settembre show con ben 5 milionari, per una media quindi di una vincita ogni 6 giorni circa, ad ottobre non c’è stato ancora alcun vincitore ma chissà che l’estrazione di questa sera non sia l’occasione giusta.

Per provare a sbancare potremmo puntare sui numeri ritardatari, quelli che non compaiono da più estrazioni, che sono diversi, così come si può appurare dal sito ufficiale del Million Day. In cima alla lista troviamo il numero 1, che manca da ben 53 estrazioni, seguito dal 45 e dal 28, rispettivamente a quota 42 e 26 estrazioni.

Spazio quindi al 14, che latita da 21 giocate e infine il 19, che invece non compare da 18 estrazioni. Chi volesse tentare il tutto per tutto potrebbe quindi giocarsi una cinquina con proprio questi cinque numeri, magari ripetendola ad ogni giocata: che sia questa la tattica giusta per portarsi a casa un milione di euro?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY

