Buon Million Day a tutti in questa seconda estrazione di oggi, 5 novembre 2025, ore 20:30: stiamo per scoprire quali sono i numeri vincenti

Se siete finiti su questa pagina significa che anche voi, come noi, state aspettando trepidanti i nuovi numeri vincenti del Million Day. Il riferimento è all’estrazione delle ore 20:30 di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, la seconda possibilità di potersi portare a casa il super malloppo da ben un milione di euro. Come vi abbiamo già scritto per l’estrazione delle ore 13:00, purtroppo non si vedono vincitori all’orizzonte, tenendo conto che è più di un mese che nessuno riesce a portarsi a casa appunto il primo premio: come fare quindi? Esiste qualche trucco per provare a vincere?

Numeri vincenti Million Day di oggi 5 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Una delle strade più semplici e a volte percorse dai giocatori, è quella di puntare i propri euro sui cinque numeri più frequenti, quelli che sono usciti più volte al Million Day negli ultimi 365 giorni, l’ultimo anno quindi. Partiamo dal “re” indiscusso dei frequenti, leggasi il 54, uscito per 221 volte quindi con una media praticamente esatta di una volta ogni tre giorni.

Million Day, numeri vincenti di oggi 4 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Proseguiamo con il 25, sorteggiato 199 volte, quindi il 17, uscito 198 volte. Continuiamo con il 52, sorteggiato invece 197 volte e chiudiamo con il 35, che è comparso nell’ultimo anno ben 194 volte. Una cinquina già fatta, composta da numeri frequenti con alte probabilità di uscita: cos’altro chiedere per la nuova estrazione del Million Day?

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY, NUMERI DELLE 20:30

Million Day: 10 – 15 – 17 – 21 – 32

Extra MillionDay: 34 – 37 – 44 – 47 – 48