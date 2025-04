Si riapre la sempre amatissima e partecipatissima seconda finestra giornaliera dedicata al Million Day e al suo amico Extra MillionDay, con un sorteggio che tra un’ora esatta – ovvero alle 20:30, dato che non sappiamo in che ora leggerete queste righe – ci consegnerà la seconda serie di cinquine odierne dopo quelle già scoperte alle ore 13:00! Lo scopo di questo gioco, per chi lo scoprisse solo oggi, è quello di fare il “match” fra i numeri da noi scelti (precisamente 5 dall’1 al 55), e quelli estratti tutti i giorni nelle due classiche estrazioni del Million Day.

Ma quali sono i numeri da giocare? Ovviamente non lo sappiamo ma possiamo darvi le nostre dritte, le nostre cinquine “a naso” che potrebbero farvi vincere qualche soldino, speriamo il bottino pieno. Partiamo con una cinquina a tema Formula 1 visto che oggi si è corso il Gp del Giappone e puntiamo sul 44, il numero di Hamilton, poi il 16, quello di Leclerc, quindi l’1 che sta per Formula 1, poi il 3, visto che oggi è stato il terzo gran premio della stagione e poi il 25, che sta per 2025. Un’altra cinquina potrebbe invece essere rappresentata dal 13, il 32, il 38, il 43 e il 50: se questi numeri fossero di vostro gradimento, sentitevi liberi di usarli come meglio preferite; ma ovviamente il nostro invito è sempre quello di puntare su qualche cifra che per voi potrebbe – in qualche modo – essere significativa in modo da ‘personalizzare’ al massimo la vostra puntata nel Million Day!

