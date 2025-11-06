Facciamo il punto sul Million Day con tutti i numeri vincenti di oggi, 6 novembre 2025: scopriamo l'estrazione delle ore 20:30, i dettagli

Buona serata con il Million Day. Dopo aver assistito all’estrazione delle ore 13:00, in questo giovedì 6 novembre 2025 scopriremo quali saranno i numeri vincenti delle ore 20:30, ma soprattutto, se ci sarà qualche fortunato vincitore. Nonostante l’aura di positività che stiamo cercando di infondere in voi giocatori ogni giorno, il contatore dei vincitori resta sempre fermo, arroccato allo scorso 30 settembre 2025, immobile.

Possibile che la sfortuna stia girando così male per i giocatori del Million Day? Tutto può essere, ma questo periodo di magra sta proseguendo e temiamo che anche a novembre 2025 si ripeta quanto avvenuto appunto lo scorso mese, con zero vincitori, nessuno in assoluto, cosa forse mai capitata negli ultimi 8 anni e mezzo, da quando cioè il Million Day ha fatto la sua comparsa per la prima volta in Italia.

Come fare quindi per provare a tentare la fortuna? C’è chi sta facendo gli scongiuri, chi evita invece di passare sotto le scale, chi si gioca i numeri della smorfia napoletana, fatto sta che siamo certi che prima o poi il grande vincitore arriverà e probabilmente la fortuna bacerà in serie i giocatori del Million Day, magari regalando milioni di euro a go go in una giocata sola: fidatevi che non sarebbe la prima volta, noi nel frattempo continuiamo a credere in voi.

MILLION DAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: