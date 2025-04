Si ripeterà a brevissimo – come sempre non prima delle ore 20:30 in punto – il doppio appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay che in questa giornata di lunedì 7 aprile 2025 è già stato protagonista delle sale estrattive Sisal allo scoccare delle ore 13:00 con una primissima cinquina vincente che è stata associata al consueto e ricercatissimo premio da un milione di euro: un’occasione che per molti è certamente imperdibile nella speranza di riuscire a mettere le mani proprio sul premio milionario; ma che al contempo si ripeterà anche domani dato che il Million Day è tra i pochissimi giochi a permettervi di scommettere tutti i giorni!

Million Day, numeri vincenti di oggi 7 aprile 2025/ Scopri l'estrazione delle ore 13:00

Se non sapeste come funziona il Million Day, permetteteci di ricordarvi che vi basterà semplicemente scegliere una qualsiasi – purché siamo minimo e massimo cinque, tutti compresi fino al 55 – combinazione di numeri da inserire nell’apposita schedina che dovrete pagare solamente un euro; mentre esistono anche altre modalità di gioco che vi permetteranno di scegliere più combinazioni con una sola giocata, oppure di scegliere tra i 6 e i 9 numeri dai quali il sistema elaborerà tutte le possibili cinquine aumentando non di poco sia il costo della vostra puntata, sia le probabilità di aggiudicarvi un ricco bottino tra i tanti in palio!

Numeri vincenti Million Day di oggi 6 aprile 2025/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: