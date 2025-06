Chi sarà il prossimo vincitore del Milion Day? La speranza è che ovviamente sia uno di voi, e chissà che già fra poche ore, in vista della prima estrazione di oggi, sabato 7 giugno 2025, delle ore 13:00, il sogno non possa trasformarsi in realtà. Il gioco del milionario torna con i suoi ricchissimi premi, a cominciare dal piatto più ricco, il milione di euro a disposizione di chi indovina 5 numeri, senza dimenticarsi dei 100.000 euro associati agli Extra Million Day.

Purtroppo anche negli scorsi giorni non c’è stato alcun nuovo vincitore, di conseguenza sono ormai passate tre settimane dall’ultimo fortunato neo milionario, quello del 13 maggio scorso. Secondo voi oggi potremmo registrare un nuovo fortunato? Incrociamo le dita ma bisognerà prima giocare di conseguenza ricordatevi di prepararvi per le ore 13:00, tenendo ben a mente che le giocate al Million Day saranno possibili solo fino alle ore 12:50 circa, quindi una decina di minuti prima. Volendo i più pigri (o i più tecnologici potrebbe obiettare qualcun’altro), potrebbero tentare la fortuna attraverso l’applicazione ufficiale che permette appunto di giocare tramite il proprio smartphone o il proprio pc senza uscire di casa. Per tutti comunque l’appuntamento a breve: pronti con la schedina in mano in attesa dei cinque numeri da un milione di euro.

