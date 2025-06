Stiamo per scoprire i nuovi numeri vincenti del Million Day. In questa domenica 8 giugno 2025 che volge ormai lentamente verso la sua conclusione, siamo pronti a vedere se saremo diventati milionari, se avremo vinto 100.000 euro o se dovremo tornare a giocare domani. L’appuntamento è quello serale delle ore 20:30, la seconda estrazione giornaliera del Million Day, la seconda possibilità di giocare.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 8 giugno 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Come ammazzare il tempo? Possiamo fare una cosa molto semplice e nel contempo divertente: pensare ai numeri da giocare, e in questo caso vi veniamo in aiuto con i nostri classici consigli. Partiamo con una prima cinquina formata dai numeri 5, 12, 19, 33 e 54. Per un’altra cinquina perchè non giocarsi la data di oggi? Di conseguenza puntiamo sul 6 che ci ricorda il mese di giugno, poi l’8 per il giorno, nonché il 20 e il 25 dell’anno. C’è sempre il problema del quinto numero, ma potremmo puntare sul 30, con riferimento all’orario dell’estrazione: il 20 delle 20:30 lo abbiamo già, quindi ci rimane solo il 30 o eventualmente il 50 (la somma fra i due numeri), o il 10 (la differenza). Per l’ultima cinquina in vista della nuova giocata del Million Day scegliamo invece il 20, il 26, poi il 31, il 44 e infine il 49: buona giocata.

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 giugno 2025/ Estrazione delle ore 20:30

