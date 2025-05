Siamo pronti a tuffarci a capofitto anche oggi, come faceva Paperon De Paperoni, nel mondo del Million Day. Ancora qualche ora e poi si comincia, con la prima delle due estrazioni previste anche per la giornata di oggi, giovedì 8 maggio 2025. Il primo step si avrà alle ore 13:00, la prima grande occasione di portarci a casa il malloppo. Di che cifra parliamo? Di ben un milione di euro, e per vincerla basta indovinare i cinque numeri del Million Day.

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 maggio 2025/ Ecco l’estrazione delle ore 20:30

Se invece avrete individuato quelli con scritto extra Million Day, a quel punto la somma assicurata sarà pari a 100.000 euro, che in ogni caso ci andrebbe bene lo stesso. E’ vero, con un milione di euro si può probabilmente smettere di lavorare, ma centomila euro rappresentano una somma molto interessante per ad esempio una persona che ha sempre voluto acquistare una casa e non ci era mai riuscito prima d’ora, ma anche chi ha voluto magari mettersi in proprio ma non ha mai avuto il coraggio, o ancora, una cifra per acquistare l’auto dei sogni, ma anche per uno o più viaggi da sempre sogno nel cassetto. Insomma, sono tanti i desideri che si possono esaudire qualora dovessimo riuscire a sbancare il banco ma prima di tutto bisogna giocare, di conseguenza ricordatevi che avrete tempo solo fino alle ore 12:50 circa di oggi, nell’attesa, buon Million Day a tutti.

Estrazione Million Day, numeri vincenti oggi 7 maggio 2025/ Ecco la doppia cinquina delle ore 13

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

Million Day:

Extra MillionDay: