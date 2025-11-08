Quali sono i numeri vincenti del Million Day? Ecco le due cinquine fortunate di oggi, 8 novembre 2025, l'estrazione delle ore 20:30

Quali sono i nuovi numeri vincenti del Million Day? Alle ore 20:30 di questa sera, sabato 8 novembre 2025, scopriremo l’estrazione con le due cinquine fortunate, di conseguenza andremo a capire se finalmente c’è qualche nuovo milionario in Italia grazie al Million Day. Diciamo finalmente perchè oggi sono esattamente 39 giorni che nessuno riesce più ad aggiudicarsi il primo grande premio, appunto il milione di euro messo in palio dai monopoli di stato.

Il 30 settembre scorso si è verificata l’ultima grande vincita e da allora nessuno è stato così fortunato da centrare i cinque numeri estratti sia alle ore 13:00 quanto durante l’estrazione serale delle ore 20:30. Oggi si interromperà questo trend negativo? Nessuno può dirlo ma non va dimenticato che prima di tutto si gioca al Million Day per divertirsi, per tentare la fortuna e per svagarsi un po’. Secondariamente, si vince non soltanto facendo cinque, ma anche con altre combinazioni, ricordandovi che con il 4 si possono portare a casa 1.000 euro.

Ci sono poi i 100.000 euro messi in palio nel caso in cui facessimo 5 all’Extra Million Day, e tali vincite non vengono segnalate dal sito ufficiale, di conseguenza non disperate, non è che il Million Day ha smesso improvvisamente di distribuire premi, semplicemente non sta più regalando il milione di euro: ma siamo certi che a breve qualcuno di voi ce la farà.

MILLION DAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: