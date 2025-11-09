Siamo pronti anche questa sera a scoprire quali saranno i dieci numeri vincenti del Million Day: alle ore 20:30 di questo 9 novembre 2025 spazio all'estrazi

C’è una nuova possibilità di giocare e soprattutto di vincere al Million Day. Sta infatti per arrivare l’estrazione delle ore 20:30 con i suoi dieci numeri fortunati, le due cinquine 5+5, dal valore molto interessante. Si parla infatti di un milione di euro o di 100.000, premi massimi che sono legati alla seconda ed ultima estrazione di oggi, domenica 9 novembre 2025.

Ormai abbiamo perso le speranze di vedere un nuovo milionario grazie al Million Day visto che ad ogni estrazione siamo soliti controllare il sito ufficiale della Lottomatica dove vengono elencati tutti coloro che sono riusciti a portarsi a casa il milione di euro, ma anche questa sera il counter è fermo al 30 settembre 2025.

Ci vengono quindi seri dubbi che alla fine il portale non sia in qualche modo più aggiornato, magari per un problema tecnico o per mancanza di personale, chi lo sa, fatto sta che pensare che nessuno abbia vinto al Million Day in praticamente un mese e mezzo, è davvero difficile tenendo conto che in media si registrano almeno due o tre vincitori per ogni mese. Anche durante la scorsa estate, periodo dove solitamente – per forza di cose – si gioca di meno, i vincitori mensili non sono mancati: noi rimaniamo fiduciosi che qualcuno riesca a portarsi a casa il grande malloppo, nel frattempo continueremo a monitorare il sito in attesa di novità.

QUI I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY…

1 – 7 – 30 – 36 – 52

… E QUI I NUMERI DELL’EXTRA MILLION DAY

6 – 14 – 21 – 34 – 55