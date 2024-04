Numeri vincenti Million Day ed Extra Million Day/ Le cinquine dell’estrazione di oggi 24 aprile 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: SI APRE UNA NUOVA CACCIA AL MILIONE!

Mentre questo particolarmente freddo aprile si avvicina alla sua conclusione (nella speranza che apra le porta ad un maggio più ‘estivo’), poco prima della pausa di domani per la Festa della Liberazione, torna anche l’appuntamento odierno con la Dea Bendata, che si gioca attorno al Million Day e al suo ‘collega’ Extra: in totale sono ben quattro (due alle ore 13 e altre due alle ore 20:30) le opportunità che voi cari lettori avrete per portarvi a casa un massimo di 1 milione di euro; oppure l’altrettanto interessante bottino da 100 mila in palio nella versione (appunto) Extra del Million Day! La fortuna questo mese ha già colpito la bellezza di quattro volte (l’ultima il 13), tutte nella prima metà del mese e, chi lo sa, proprio oggi potrebbe decidere di premiare qualcuno tra voi!

Estrazione Million Day ed Extra Million Day/ Numeri vincenti delle cinquine del 23 aprile 2024

Per tutti quelli che sono arrivati in ritardo, superando le ore 20:30 che chiudono la giornata ‘lavorativa’ del Million Day, ricordiamo che domani (nonostante sia un giorno festivo) avrete altre quattro possibilità: per giocare, ve lo anticipiamo, non dovrete far altro che collegarvi al sito del gioco (dato che probabilmente i punti Sisal saranno chiusi) e compilare direttamente online la schedina, con i classici 5 numeri entro il 55 (che varranno anche per la versione Extra del gioco). Dovrete pagare solamente 1 euro oppure 2, nel caso vogliate giocare contemporaneamente anche all’Extra Million Day, mentre in palio ci teniamo sempre a ricordarvi che ci sono (oltre al milione e ai 100mila) altri 6 premi, tra i 2 e i mille euro massimi!

Numeri vincenti Million Day e Extra MillionDay / Scopri l'estrazione di oggi 22 aprile 2024

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00 DI MILLION DAY ED EXTRA

MILLION DAY: 2 – 7 – 14 – 15 – 51

EXTRA MILLION DAY: 1 – 32 – 40 – 41 – 53

LE DUE CINQUINE FORTUNATE DEL MILLION DAY DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLION DAY:

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











