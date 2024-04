Numeri vincenti Million Day ed Extra Million Day/ Scopri l’estrazione di oggi 11 aprile 2024

La parte più lunga della settimana si è ormai conclusa e mentre ci avviciniamo sempre di più all’attesissimo fine settimana, la Dea Bendata si prepara a regalare nuovi (speriamo ricchissimi) premi con le ormai imminenti estrazioni del Million Day. I giocatori più ‘rodati’ sapranno benissimo che gli appuntamenti previsti sono ben due, il primo alle ore 13 e, il secondo, alle 20:30, ma in realtà le opportunità per accaparrarsi un ricco bottino sono addirittura quattro, tenendo conto anche dei due concorsi aggiuntivi garantiti dalla versione ‘Extra’ del Million Day. Grazie alla doppia estrazione è cresciuto di parecchio il numero di vincitori, tanto che nell’arco del solo 2024 sono diventati (letteralmente) milionari 8 rispetto ai 281 totali dal 2019 ad oggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 10 aprile 2024: grandi vincite?

Nella speranza che oggi tra i nuovi milionari ci sia qualcuno tra voi affezionati lettori, ci prendiamo anche un attimo per ricordare sia quanto è il bottino in palio, sia le semplicissime regole del Million Day e della sua versione Extra. Partendo dagli appetitosi premi, ricordiamo che si tratta di ben 1 milione di euro massimi nella versione tradizione e di altri 100mila in quella Extra, senza dimenticare le altre sei categorie di vincita, comprese tre i 2 e i 1.000 euro. Per quanto riguarda le regole, chiunque si sentirà particolarmente fortunato dovrà solamente compilare la schedina del Million Day con 5 numeri tra l’1 e il 55, pagando solamente 1 euro che, se raddoppiato, sarà valido anche per il concorso Extra. Nel secondo caso la cinquina giocata varrà per entrambe le estrazioni che saranno fatte (inizialmente) su tutti e 55 i numeri e, successivamente, sui 50 rimasti.

Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine delle estrazioni di oggi 9 aprile 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 3 – 13 – 14 – 18 – 33

EXTRA MILLION DAY: 4 – 32 – 36 – 43 – 51

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLION DAY:

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











