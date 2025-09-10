Scopriamo insieme quali sono stati i numeri vincenti di oggi del Million Day: le cinquine delle estrazioni del 10 settembre

Siamo arrivati al 10 settembre 2025, è cominciato un nuovo giorno del nono mese dell’anno ma la musica non cambia: anche oggi sarà un altro Million Day. Alle ore 13:00 scatterà la prima giocata giornaliera, la prima opportunità di vincere un milione di euro ma anche tutti gli altri premi – in totale altri 4 – messi in palio dallo stesso gioco.

L’obiettivo non cambia, dovremmo cercare di “fare centro”, ovvero, provare ad individuare i cinque numeri estratti in un range dall’1 al 55. Qualora dovessimo aver fatto match – no, Tinder non c’entra nulla – a quel punto avremmo sbancato, visto che ci saremmo assicurati il super premio da un milione di euro o eventualmente i centomila euro legati ai cinque numeri Extra Million Day.

Ad oggi non si registrano ancora vincitori in questo mese di settembre, di conseguenza l’ultimo fortunato vincitore resta quello di Favignana dello scorso 25 agosto: a distanza quindi di 15 giorni è giunto il tempo di un nuovo vincitore? Speriamo vivamente di si, a partire già dall’estrazione del Million Day di oggi delle ore 13:00.

MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay