Scopriamo i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, domenica 14 settembre 2025, delle ore 13:00

Quali sono i numeri vincenti del Million Day? E’ quello che cercheremo di scoprire a breve, in occasione dell’estrazione che si terrà questa domenica, 14 settembre 2025, alle ore 13:00. Le cinquine fortunate saranno come sempre due, da cinque numeri ciascuna, e saranno quelle più ambite, tenendo conto che varranno un milione di euro o – nel peggiore dei casi – 100.000.

Abbiamo controllato anche oggi l’elenco dei vincitori che continua a restare fermo allo scorso 6 settembre, quando un fortunato giocatore di Milano si è portato a casa il grande malloppo, il milione di euro. Da quel giorno è passata però più di una settimana e nessun’altro è riuscito ad essere incluso nell’elenco più ambito.

Vedremo se con l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, la prima di questa domenica 14 settembre 2025, qualcosa potrebbe muoversi, magari appunto con l’aggiunta di un nuovo nostro connazionale all’elenco di milionari del nostro Paese. Ricordatevi sempre di tenere bene a mente l’ora, visto che le giocate si chiuderanno alle ore 12:50 circa, quindi dieci minuti prima del gong.

