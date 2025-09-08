In arrivo la nuova estrazione del Million Day di oggi, 8 settembre 2025, con le due cinquine fortunate della giocata delle ore 13:00

Oggi, come ogni giorno, torna l’appuntamento con le estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay: il primo “sorteggio” è previsto alle 13:00, mentre il secondo si terrà questa sera alle 20:30. Partecipare è semplice e alla portata di tutti, grazie alle diverse modalità di gioco disponibili. Chi preferisce l’approccio tradizionale può recarsi in una ricevitoria autorizzata, compilare la schedina e ricevere lo scontrino che certifica la giocata, utile anche per controllare l’esito dell’estrazione.

In alternativa, è possibile giocare comodamente da casa tramite i rivenditori online: basta avere un conto gioco attivo o aprirne uno nuovo, effettuare la ricarica e scegliere i propri numeri. Per chi cerca un’esperienza ancora più rapida e interattiva, c’è l’app ufficiale My Lotteries, disponibile per smartphone e tablet iOS e Android: qui si può preparare la giocata, seguire le estrazioni in diretta, consultare statistiche e restare aggiornati sulle vincite più recenti.

Che si scelga la modalità online, via app o in ricevitoria, il Million Day offre ogni giorno due occasioni per tentare la fortuna, con la possibilità di partecipare anche alla versione Extra MillionDay per aumentare le chance di vincita.

MILLION DAY ED EXTRA: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 7 – 10 – 31 – 46 – 51

Extra MillionDay: 14 – 28 – 29 – 40 – 49