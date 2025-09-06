Sta per arrivare la nuova estrazione del Million Day di oggi, 6 settembre 2025, con le due cinquine fortunate della giocata delle ore 20:30

Anche in questo sabato 6 settembre 2025, giocheremo al Million Day e dopo l’estrazione delle ore 13:00 ci sarà spazio per la giocata delle ore 20:30. Quali saranno i numeri vincenti, le due cinquine fortunate? Prima di scoprirli volevamo suggerirvi qualche numero da giocare, ricordandovi che per il Million Day ognuno ha i suoi numeri preferiti, che siano delle date di nascita di qualche caro, ma anche anniversari dei defunti, eventi speciali (matrimonio, data di guarigione, giorno della laurea) e anche i numeri che appaiono nei sogni.

A questo punto toccherà a voi decidere quali cifre giocare fra quelli elencati sopra ma anche giocando dei numeri totalmente a caso. Si sentono storie – fra chi gioca ad esempio al lotto – di persone che hanno effettuato dei “disegni” sulle schedine ma anche degli scarabocchi, centrando alla fine i numeri che sono stati sorteggiati.

Di conseguenza potreste arrivare in ricevitoria, prendere una schedina e poi con la vostra penna scegliere dei numeri totalmente a casaccio magari coprendovi gli occhi: chissà che non sia questa la formula vincente? Qualora doveste farcela fateci sapere il vostro trucco o se magari avete sperimentato qualcosa di particolare che vi ha portato un po’ di fortuna al Million Day: noi siamo tutto orecchi.

