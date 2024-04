Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 1 aprile 2024

MILLION DAY: PASQUETTA FORTUNATA?

Siamo arrivati al tanto atteso lunedì di Pasquetta, il giorno che succede la Pasqua e che rappresenta l’occasione per passare una giornata in allegria all’aria aperta, con amici, parenti e persone a noi care. Un giorno che non è mai come gli altri, in primis perché è segnato in rosso sul calendario e questo vuol dire solamente una cosa: ferie! Nonostante il giorno festivo, non ci dimentichiamo che l’appuntamento è quello di sempre con il gioco del Million Day, concorso quotidiano che permette di giocare 365 giorni l’anno con due estrazioni al giorno, una alle 13 e una alle 20.30. Il gioco offre premi importanti che partono da categorie di vincita con due soli numeri fino ad arrivare a cinque: questo equivale alla vittoria massima ovvero quella da un milione.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 31 marzo 2024

Per vincere questa cifra importantissima “basta” indovinare cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un solo euro. È questo, infatti, il costo della singola giocata del Million Day: questa somma ci permette di giocare e poi sperare che i nostri numeri siano quelli corrispondenti alla combinazione fortunata. Se così fosse, il premio sarebbe appunto di un milione di euro, ma niente paura se così non sarà: esistono infatti tante categorie di vincita e già indovinando due numeri si può portare a casa qualche soldo. Giocando poi all’Extra Million Day la possibilità di vincita sarà doppia: in questo caso si possono vincere altri 100.000 euro aggiungendone solamente un altro.

MILLION DAY/ Estrazione di oggi 30 marzo 2024: i numeri vincenti

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA