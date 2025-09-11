I Million Day e gli Extra Million Day di oggi, i dieci numeri fortunati di questa estrazione dell'11 settembre 2025: ecco quali sono
Million Day ed Extra Million Day, sono i dieci numeri che scopriremo a breve in vista dell’estrazione delle ore 20:30 di oggi, giovedì 11 settembre 2025. Prosegue lentamente il nuovo mese, abbiamo già superato il terzo, e anche nelle prossime ore scopriremo se avremo beccato una delle due cinquine del Million day che significa un milione di euro o eventualmente centomila.
Come vi ricordiamo spesso e volentieri, vincere è ovviamente il primo obiettivo, ma ciò che ci deve spingere a tentare la fortuna deve essere il gioco e il divertimento, se poi dovessero arrivare anche dei soldini ben vengano. Il milione di euro o i centomila li vediamo decisamente irraggiungibili, mentre il premio a cui forse bisognerebbe ambire è il 3, che ti dà la possibilità di portarti a casa un 2 o 300 euro, qualche soldo extra che non fa mai male.
Ottimo anche il 4, dove ci si mette in tasca qualche migliaia di euro, mentre per il 2 avrete due scelte: o vi giocherete un’altra schedina oppure vi metterete in tasca la monetina di due euro, a voi la scelta. Nel frattempo, iniziate a pensare a quali numeri giocare visto che l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 sta per arrivare.
MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30
Million Day:
Extra MillionDay: