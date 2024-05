Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 12 maggio 2024

La settimana è giunta al gong ma prima di salutarla e dare il ‘benvenuto’ a quella che arriverà, c’è ancora tempo per partecipare alla doppia estrazione del Million Day. Il concorso che mette in palio un milione di euro (più altri 100.000 euro con il gioco associato Extra Million Day) è sempre molto ambito. Non sarà da meno questo weekend caratterizzato dalla Festa della Mamma, che si celebra oggi, domenica 12 maggio 2024. Se siete ancora a caccia di un regalo last-minute, chissà che questo appuntamento con la sorte non possa donarvi qualche somma da spendere ad hoc. È successo d’altronde ieri, con la massima vincita assegnata alle ore 13.00

Per partecipare all’estrazione è necessario recarsi nella ricevitoria più vicina oppure emettere la propria schedina attraverso il sistema online a disposizione. È sufficiente selezionare una combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 5 e sperare che siano quelli vincenti. Il costo dipende dalla modalità di gioco. Per quella più semplice, è di un solo euro. I più audaci invece possono scegliere quella plurima e quella sistemica, che prevedono rispettivamente dieci giocate singole e una combinazione di più numeri. Chi ama stare attento alle statistiche prima di decidere i numeri da inserire nella propria schedina, dovrebbe sapere che è da tempo che il 28 non si fa vedere: ben 53 estrazioni. Non sono da meno neanche il 24 e il 23. È stato di recente super gettonato invece il 54, apparso ben 103 volte. Non resta dunque che giocare e attendere per scoprire se i numeri sono vincenti o meno.

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: –16 – 19 – 20 – 45 – 49

EXTRA MILLION DAY: –1 – 14 – 27 – 32 – 37

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











