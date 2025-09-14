Quali sono stati i numeri vincenti del Million Day di oggi, domenica 14 settembre 2025, ore 20:30? Ecco l'elenco delle due cinquine fortunate

Stiamo per scoprire insieme a voi quali sono anche oggi – in questa seconda domenica di settembre, giorno 14 del nono mese del 2025 – i numeri vincenti del Million Day, le classiche due cinquine fortunate. Come ogni weekend, anche oggi scopriremo i fortunati dieci, divisi ovviamente in due gruppi da cinque, e nel contempo, cercheremo di capire se ci sarà qualche nuovo vincitore nel nostro Paese che possa aver visto il proprio conto in banca lievitare in maniera importante.

Come sempre bisognerà cercare di beccare i cinque numeri sorteggiati ma per provare a vincere bisognerà anche giocare. Andranno quindi scelti cinque numeri – o magari anche 10 o 15 qualora voleste giocare due o tre schedine – per poi puntare due euro, nella speranza che siano quelli vincenti. Cinque numeri che andrebbero bene per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 potrebbero essere i seguenti: il 10, quindi il 21, poi il 33, ci aggiungiamo il 37 e concludiamo con il 55.

Come ogni giorno ci piace sempre giocare la data del calendario, di conseguenza, essendo oggi il 14 settembre 2025, abbiamo già i numeri pronti: 9, 14, 20 e 25. C’è sempre il problema del quinto numero e in questo caso possiamo scegliere il 38. Se qualcuna di questa stringa vi convince, giocatela al Million Day per l’estrazione delle ore 20:30 di stasera, e come sempre, buona fortuna.

