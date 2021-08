Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 18 agosto 2021: cinquina fortunata?

MILLION DAY, NUOVA CACCIA AL MILIONE

Finora con il Million Day abbiamo avuto 178 milionari, ma con l’estrazione di oggi dei numeri vincenti il gruppo potrebbe arricchirsi con un nuovo fortunato. Magari più di uno. Quel che conta è riuscire a indovinare la cinquina di oggi, mercoledì 18 agosto. Così sarà possibile sbloccare il calendario delle vincite, che vede l’ultima ferma al 23 luglio, quando fu centrato un “5” a Palermo, in Sicilia, con una semplice giocata di un euro. L’appuntamento con la “verità” è alle 19:00, ma avete già fatto la vostra giocata? Ogni momento è quello giusto per giocare.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ La cinquina dell'estrazione di oggi 17 agosto 2021

Tra l’altro potete farlo anche online: basta avere un conto gioco e andare sul sito del rivenditore autorizzato per procedere (ce ne sono diversi tra cui scegliere). È possibile giocare online al Million Day sia da pc che da dispostivi mobile tramite il sito del concorso o scaricando l’app My Lotteries. Ci sono due condizioni però per giocare: farlo responsabilmente e a patto di essere maggiorenne.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ La cinquina dell'estrazione di oggi 16 agosto 2021

ESTRAZIONE MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Diamo uno sguardo ad un po’ di statistiche in attesa dei numeri vincenti del Million Day. Soffermiamoci sui numeri ritardatari, che vedono al primo posto il 13 assente da 62 estrazioni, mentre il 25 è al secondo posto a quota 59. Terzo posto per il 29, che invece di ritardi ne ha accumulati 31. Sono 28 quelli collezionati dal 19, che per questo motivo è fuori dal podio, al quarto posto. Il 54 invece è al quinto posto a quota 26 estrazioni di ritardo, le stesse accumulate dal 28. A seguire il 27 che invece ha accumulato 25 estrazioni di ritardo.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 15 agosto 2021

Sono 24 le assenze invece per il 12. E così siamo arrivati alla fine della top ten dei numeri ritardatari del Million Day, perché al nono posto troviamo il 53 a quota 23, mentre sono 20 quelle di ritardo per quanto riguarda l’8, che quindi chiude questa speciale classifica. Ma sta per cambiare oggi con la nuova estrazione del Million Day e i nuovi numeri vincenti.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 18 AGOSTO 2021

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA