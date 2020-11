Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 18 novembre 2020

É tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 18 novembre: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri che valgono 1 milione di euro. Ricordiamo che l’ultima maxi-vittoria risale a tre giorni fa, premiato un fortunato scommettore a Carpi in provincia di Modena. C’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime scommesse del caso: ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, tramite l’app My Lotteries e sulle piattaforme online. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00 per la precisione, è in programma l’estrazione dei cinque numeri del Million Day che valgono 1 milione di euro: a fondo pagina potrete trovare la cinquina dorata, in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

L’estrazione del Million Day di oggi è sempre più vicina ed è ancora possibile effettuare le ultime giocate, per questo motivo andiamo a ripassare quali sono le tipologie di giocata a disposizione. Per prendere parte al gioco Lottomatica è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la giocata singola, ma è possibile ricorrere anche ad altre due tipologie di scommessa: parliamo della plurima e della sistemistica. Partiamo dalla prima, che permette di inserire all’interno della stessa scommessa più giocate singole, fino ad un massimo di 10. Per quanto riguarda la sistemistica, invece, consente di scegliere da sei a nove numeri ed è possibile scegliere la tipologia di sistema: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il sistema ridotto ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 NOVEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



