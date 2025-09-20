Su questa pagina scoprirete i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, sabato 20 settembre 2025: ecco i fortunati
Sta per tornare una nuova giocata del Million Day, di conseguenza siamo pronti a scoprire anche questa sera quali saranno i numeri vincenti, le due cinquine fortunate. L’appuntamento di riferimento, passata la giocata delle ore 13:00, è quello delle ore 20:30 di questo sabato 20 settembre 2025, nel vivo di questo weekend settembrino che ci farà dire definitivamente addio all’estate, accogliendo l’arrivo dell’autunno.
E’ stato aggiornato l’elenco ufficiale dei vincitori del Million Day, di conseguenza abbiamo un nuovo milionario in Italia. La vincita è stata effettuata lo scorso 16 settembre 2025, quindi quattro giorni fa, un fortunato giocatore che si è portato a casa il grande premio in quel di Caltagirone, nota località della provincia di Catania, nella regione Sicilia.
I numeri selezionati che hanno fruttato il primo premio sono stati il 2, il 9, il 17, poi il 47 e infine il 50, giocati presso la ricevitoria n. PA2467. Da qualche giorno a questa parte, quindi, abbiamo un nuovo milionario in Italia ma chissà che il prossimo non sia proprio uno di voi e magari con qualcuna delle cinquine che vi abbiamo segnalato più volte nelle ultime settimane: noi ci speriamo davvero, nell’attesa, buona fortuna.
MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI
Million Day:
Extra MillionDay: