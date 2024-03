Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 29 marzo 2024: arrivano le cinquine

È arrivato il giorno del Venerdì Santo, quello in cui si ricorda la crocifissione di Gesù, che tre giorni dopo sarebbe resuscitato. Una ricorrenza importante per la Chiesa e per i cattolici, che si preparano a vivere la Santa Pasqua tra pochi giorni. Anche in questi giorni festivi, come ricordiamo spesso, non ci abbandona il nostro gioco preferito, quello che ci permette di vincere fino a un milione di euro… E chissà che questa vittoria non arrivi proprio in prossimità della Pasqua! Parliamo senza dubbio del Million Day, concorso giornaliero che non va mai in vacanza e che ci fa compagnia ogni singolo giorno dell’anno, festivi compresi. Il gioco mette in palio premi importantissimi che arrivano fino a un milione di euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 28 marzo 2024

Si tratta di un concorso particolarmente semplice ed immediato: basta infatti giocare un solo euro per partecipare. Il gioco dà poi la possibilità di giocare anche in abbonamento e in questo caso il costo è sempre di un euro per ogni giocata. Per partecipare i numeri da scegliere saranno cinque e dovranno essere compresi in un range tra 1 e 55. Sono sempre questi i numeri da scegliere anche per l’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che allo stesso modo mette in palio altri 100.000 euro che potrebbero aggiungersi al milione del gioco principale. L’ultima vittoria da un milione è arrivata il 18 marzo, per quello che è stato il 279esimo vincitore milionario! In questi ultimi giorni di marzo arriverà un’altra maxi vittoria al Million Day? Lo scopriremo a breve!

Million Day, numeri vincenti/ Scopri le estrazioni di oggi 27 marzo 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 19 – 24 – 41 – 44 – 47

EXTRA MILLION DAY: 3 – 13 – 21 – 22 – 39

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA