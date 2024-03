Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 30 marzo 2024: ecco le cinquine fortunate!

Nuova estrazione del Million Day oggi, sabato 30 marzo 2024, ma non può mancare quella di Extra MillionDay, che è una seconda occasione di vincita. Ma avete già effettuato la vostra giocata? A tal proposito, vi ricordiamo le modalità di gioco, partendo da quella più semplice, che è la giocata singola. Per partecipare al concorso bisogna compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55, con importo fisso a un euro. C’è poi la giocata plurima, formata da più giocate singole, ognuna al costo di un euro.

La terza giocata del Million Day è quella sistemistica: in questo caso bisogna scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Nel primo caso, bisogna selezionare tra 6 a 9 numeri, ma viene sviluppata una parte delle possibili giocate singole in base ai numeri scelti. Nel secondo caso, vengono sviluppate tutte le possibili giocate singole sulla base dei numeri scelti, con un costo superiore rispetto al sistema ridotto. Cosa cambia con Extra MillionDay? Questa opzione di gioco va attivata semplicemente selezionandola, così si accede all’estrazione aggiuntiva dopo quella del gioco base.

COME VERIFICARE LE VINCITE DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Cosa fare dopo l’estrazione di Million Day e dei numeri vincenti anche di Extra MillionDay? In primis, bisogna controllare le vostre giocate per scoprire se sono vincenti. Oltre a visionare le cinquine fortunate che raccogliamo in diretta, potete avvalervi del sito ufficiale, dove è presente lo strumento di verifica delle vincite, che trovate anche sull’app My Lotteries. In alternativa, potete recarvi in ricevitoria, dove viene pubblicato il Bollettino Ufficiale dei numeri vincenti estratti. In caso di vincita, potete procedere con la riscossione dei premi seguendo le procedure previste dal regolamento ufficiale.

Infatti, le modalità cambiano a seconda dell’importo della vincita e della modalità con cui è stata effettuata la giocata, online o tramite le ricevitorie. Per quanto riguarda le vincite, tenendo conto di una giocata al Million Day di un euro, si vince un milione di euro col 5, mille euro col 4, 50 euro col 3 e due euro col 2. Invece, il primo premio di Extra MillionDay è di 100mila euro, col 4 si vincono mille euro, col 3 cento euro, infine col 2 la vincita è di 4 euro.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 19 – 45 – 14 – 11 – 21

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 33 – 48 – 49 – 50

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











