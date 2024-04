Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 4 aprile 2024

La primavera è ormai ufficialmente cominciata, le giornate si allungano e il sole ci fa compagnia fino a tardo pomeriggio. Dopo esserci lasciati alle spalle l’inverno e anche le vacanze pasquali, siamo pronti a vivere questi giorni di clima mite e piacevole, senza però dimenticare l’appuntamento quotidiano che ci ha fatto compagnia anche in questo inverno, come accade ogni giorno per 365 giorni l’anno (366 in questo 2024!). Parliamo ovviamente del gioco del Million Day che non va in vacanza neppure con la primavera e che continuerà a permetterci di sfidare la sorte, tentando di vincere il massimo premio in palio da un milione di euro. Al concorso quotidiano si può giocare due volte al giorno, alle 13 e poi alle 20.30, cercando di vincere la somma massima.

MILLION DAY: NUMERI VINCENTI/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 3 aprile 2024

Il milione di euro si porta a casa solamente indovinando cinque numeri: questi devono essere compresi tra l’1 e il 55. Sui numeri scelti va puntato un euro: è questo il costo della giocata, che può essere semplice, plurima o sistemica. Possibile inoltre anche giocare in abbonamento per ripetere per un certo numero di volte la propria giocata con i numeri del cuore. Infine non dimentichiamo che è possibile giocare all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo dal costo di un altro euro. Le regole per questo secondo gioco sono le stesse ma i numeri vincenti saranno estratti su quelli non estratti dal concorso principale, il Million Day. In questo caso il premio massimo che si può portare a casa è di 100.000 euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ I numeri vincenti delle cinquine di oggi 2 aprile 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA