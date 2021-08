NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 22 agosto 2021: oggi cinquina vincente?

E’ tempo di scoprire i nuovi cinque numeri vincenti del Million Day dell’estrazione di oggi 22 agosto 2021. Se vi ritrovate con il vostro scontrino tra le mani, è questa la delicata fase da dedicare alla verifica dei numeri estratti e scoprire se sono gli stessi che avete giocato anche voi nel corso della nuova estrazione che va a chiudere la settimana. Per qualcuno potrebbe essere la serata giusta per dare una svolta definitiva alla propria vita, per molti altri invece solo l’ennesimo buco nell’acqua e la consueta scarica di adrenalina che precede il momento della verifica.

In questa fase occorre mantenere la calma e la concentrazione altissima. Basterà infatti distrarsi un solo istante per perdere di vista una possibile vincita, anche minore. Per scoprire subito la nuova cinquina fortunata sarà sufficiente scorrere di poco in fondo a questa pagina. In alternativa ci sono altre modalità con le quali procedere alla consueta verifica come ad esempio la pagina 782 di Mediavideo Mediaset o SisalTV ma anche l’app My Lotteries, il sito dell’Agenzia Agenzia delle dogane e dei Monopoli ed infine quello del Million Day nell’apposita categoria “Verifica vincite” dove sarà necessario inserire il numero del proprio scontrino e attendere l’esito della giocata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

DUBBI SUI NUMERI DA GIOCARE AL MILLION DAY? “SBIRCIAMO” LE STATISTICHE

Le statistiche del Million Day rappresentano un ottimo punto di partenza per i concorrenti indecisi o semplicemente curiosi di scoprire quali sono i principali numeri ritardatari e frequenti legati alla lotteria quotidiana di Lottomatica. In cima ai principali latitanti dopo l’ultima estrazione del sabato troviamo il 13, che ha raggiunto 66 assenze. Alle sue spalle ma a netta distanza completano il podio i numeri 19 e 28, rispettivamente assenti da 32 e 30 concorsi. Si scende a 29 assenze per il numero 27 mentre da 24 concorsi manca il numero 8. A farsi desiderare ci pensa il 20, assente da 21 estrazioni mentre sono 19 le assenza collezionate dal 45. A chiudere la top ten dei ritardatari sono il 44 ed il 24 entrambi assenti da 18 concorsi, ed il 33 che ad oggi non è presente da 15 estrazioni.

Capitolo numeri frequenti: chi resiste al primo posto? Ovviamente il numero 1 che questa volta divide il podio con il 46, essendo entrambi a quota 48 estrazioni. Secondo posto per il 50 che di concorsi ne ha collezionati 44 mentre sono 43 le estrazioni messe a segno dal 16. Appena fuori dal podio troviamo il terzetto formato da 51, 40 e 23 a quota 42 concorsi. In chiusura di top ten, il 41 (41), il 21 ed il 20, entrambi a quota 40 estrazioni. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE DEL MILLION DAY FORTUNATA QUELLA DI OGGI?

Nuova domenica all’insegna della fortuna con il Million Day, che non si ferma neppure oggi 22 agosto. Mentre molti italiani saranno impegnati nel fatidico controesodo che segna la fine delle vacanze estive, altrettanti sono in attesa dell’estrazione delle ore 19.00. In quel momento, infatti, scopriranno se la Dea Bendata li avrà o meno baciati e soprattutto se avranno intercettato le cinque fatidiche cifre che vanno a comporre la combinazione vincente. Al momento, infatti, il numero di milionari dall’inizio del gioco ad oggi è fermo a 178. L’ultimo primo premio risale ad un mese esatto fa, il 23 luglio scorso, in quel di Palermo.

Al Million Day la vincita del milione manca quindi da alcune settimane e la sua assenza si fa sentire sempre di più. Cresce allora l’attesa di riuscire a poter mettere in fila sulla propria schedina i cinque numeri vincenti che permetterebbero di portarsi a casa l’ambito ricco premio. Ricordiamo però che non c’è solo il “5” ma ogni sera è possibile vincere anche dei premi minori ma comunque interessanti indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti estratti. Attenzione soprattutto sul “4” del valore di ben mille euro, oggi come oggi pari ad uno stipendio medio mensile.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 22 AGOSTO 2021

COME GIOCARE AL MILLION DAY?

Manca sempre meno alla nuova estrazione del Million Day che permetterà di poter mettere a segno una possibile vincita milionaria indimenticabile, soprattutto perché potrebbe davvero stravolgere l’esistenza del fortunato concorrente. Nel frattempo, perché farsi cogliere impreparati? Ecco allora che potrebbe tornare utile dare uno sguardo veloce alle regole che permettono di poter giocare correttamente senza compiere alcun errore di sorta.

Il Million Day, lotteria quotidiana a premi fissi offerta da Lottomatica, prevede tre diverse modalità di gioco. La giocata singola è quella classica e più usata anche dai principianti e consiste nel mettere in schedina cinque numeri scelti da una rosa da 1 a 55 al costo fisso di 1 solo euro con la possibilità di abbonarsi, volendo, a più concorsi. Si passa poi alla giocata plurima che permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole. Quindi la giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare poi tra sistema integrale e ridotto. Giocando 9 numeri con i sistemi integrali, il premio maggiore con il “5” sarà di 1.023.080 euro!



