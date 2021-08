Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi domenica 8 agosto 2021

MILLION DAY, ANCHE OGGI CACCIA AL MAXI-PREMIO

Il countdown per l’estrazione del Million Day è già cominciato. L’attesa è grande per i numeri vincenti del concorso di oggi, domenica 8 agosto 2021. C’è ovviamente anche la curiosità di scoprire se al gruppo dei milionari si aggiungeranno nuovi fortunati. Al momento è fermo a quota 178, con l’ultimo che si è aggregato da Palermo, in Sicilia, venerdì 23 luglio. Gli è bastata una giocata singola da un euro per conquistare una vincita di un milione di euro, a conferma che non bisogna spendere chissà quali cifre per vincere. Del resto, è la Dea bendata che prova a far combaciare la combinazione presente sulla vostra giocata con la cinquina estratta e viceversa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 7 agosto 2021: ecco la cinquina

Ma non c’è solo il “5” in ballo, perché al Million Day si può vincere indovinando anche 4, 3 o solo 2 numeri vincenti, tenendo ben presente che l’importo dei premi cambia chiaramente a seconda dei numeri indovinanti e quindi della categoria di vincita in cui eventualmente si accede.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY: LE GIOCATE

Abbiamo fatto accenno alla giocata singola con cui è stato vinto l’ultimo milione di euro al Million Day. Se state per cimentarvi per la prima volta con questo gioco, allora dovete sapere che questa è la modalità “base”. Basta compilare una schedina con 5 numeri, giocando un euro, e poi non resta che attendere l’estrazione dei numeri vincenti. Ma ci sono altre possibilità. Ad esempio, potete puntare su una giocata sistemistica, grazie alla quale scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Nel primo caso, vengono sviluppate tutte le possibili giocate singole che sono componibili con i numeri scelti, mentre con l’altro sistema viene sviluppata una parte delle possibili giocate singole. Quest’ultima chiaramente ha costi inferiori ma permette di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri tra quelli selezionati. Dunque, non vi resta che scegliere che strada intraprendere per poi sperare che sia quella fortunata.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Ecco i numeri vincenti di oggi 6 agosto

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 8 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LEGGI ANCHE:

Million Day, numeri vincenti di oggi/ Estrazione 5 agosto 2021: c'è il vincitore milionario?

© RIPRODUZIONE RISERVATA