MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ La cinquina dell’estrazione di oggi 16 agosto 2021

Obiettivo è eleggere il 179esimo vincitore milionario, incrociamo le dita: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 16 agosto 2021, ed è tempo di tirare le somme. A fondo pagina potete scoprire la cinquina vincente e controllare le vostre giocate. In alternativa vi ricordiamo che è possibile verificare le giocate andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY.

I premi secondari sono tre: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di martedì 17 agosto 2021. (Aggiornamento di MB)

SCHEDINA PRECOMPILATA DEL MILLION DAY O VI AFFIDERETE ALLE STATISTICHE DELLE ESTRAZIONI?

Chi li sceglie a caso, chi sceglie sempre gli stesso o chi punta direttamente su una precompilata. I numeri al Million Day rivestono un ruolo fondamentale, ma tante persone si affidano alle statistiche e per questo motivo vi presentiamo numeri ritardatari e frequenti. Partiamo da quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 13, latitante da 60 concorsi. Il 25 manca all’appello da 57 giorni, mentre non si hanno notizie di 29 e 19 da 29 e 26 estrazioni. 28 e 54 non si fanno vedere da 24 turni, mentre 27 e 12 hanno un ritardo di 23 e 22 concorsi.

Passiamo adesso ai numeri estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo l’1 con 49 estrazioni, seguito da 46 e 50, rispettivamente con 45 e 44 estrazioni. 16 e 51 seguono con 43 estrazioni, mentre il 40 è fermo a quota 42. Segnaliamo infine la frequenza di 20-23 (41 estrazioni) e 27 (40 estrazioni). (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY CRESCE L’ATTESA PER IL VINCITORE MILIONARIO 179

Inizia una nuova settimana di questo rovente agosto e riparte la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 16 agosto 2021. Siamo ancora alla ricerca del 179esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita risale ormai al 23 luglio 2021, premiato un fortunato scommettitore di Palermo.

L’estrazione del Million Day è alle ore 19.00 e sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Naturalmente su questa pagina vi proporremo subito la combinazione da 1 milione di euro In questi minuti è possibile piazzare le ultime scommesse prima dell’estrazione del Million Day: fino alle ore 18.45 è consentito giocare sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries, senza dimenticare la possibilità di recarsi in ricevitoria.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA DEL MILLION DAY?

Tra pochi minuti finalmente scopriremo i cinque numeri vincenti del Million Day ma è ancora possibile sfidare la sorte. Come rimarcato poco fa, in questi minuti è possibile piazzare le ultime giocate e sono tre le modalità di scommessa riservate da Lottomatica: scopriamole insieme. Partiamo dalla giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro.

Poi abbiamo la giocata plurima per il Million Day: questa consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine, spazio alla giocata sistemistica: questa permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 16 AGOSTO 2021

3 – 18 – 23 – 41 – 46

3 – 18 – 23 – 41 – 46



