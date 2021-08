Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi martedì 3 agosto 2021

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO AL MILLION DAY?

Il Million Day sta chiamando a raccolta gli ultimi appassionati in vista del concorso odierno: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 11 marzo 2021. Come da tradizione, sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre qui su Il Sussidiario troverete la combinazione vincente a fondo pagina.

Siamo alla ricerca del 179° vincitore milionario della storia del Million Day: l’ultima maxi-vincita risale a qualche giorno fa, premiato un fortunato scommettitore di Palermo, in Sicilia, grazie ad una giocata da 1 €. E in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse del caso: i giocatori possono piazzare schedine in ricevitorie, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

VUOI GIOCARE AL MILLION DAY, MA NON SAI COME FARE? ECCO LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa dell’estrazione dei numeri vincenti di oggi, ripercorriamo quali sono le tipologie di giocata a disposizione dei giocatori del Million Day. Le basi per prendere parte al gioco sono ormai note: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi.

Questa è la classica giocata singola, ma è possibile optare anche per altre due tipologie per il Million Day: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La plurima permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro. La sistemistica permette di scegliere da sei a nove numeri ed in questo caso è possibile scegliere tra sistema integrale e sistema ridotto.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 3 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



