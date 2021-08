Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi mercoledì 4 agosto 2021

A QUANDO RISALE L’ULTIMO VINCITORE MILIONARIO DEL MILLION DAY?

Manca davvero poco, è tempo di iniziare il cammino verso l’estrazione del Million Day: tra pochi minuti, esattamente alle ore 19.00, conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 4 agosto 2021. Siamo alla ricerca del 179esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultimo maxi-vincitore è stato registrato a metà del mese di gennaio, si tratta di uno scommettitore di Palermo che ha azzeccato la cinquina dorata grazie ad una giocata singola da 1 euro.

Una cifra da sogno che tantissimi scommettitori vorrebbero assicurarsi e per questo stanno effettuando le ultime giocate del Million Day: ricordiamo che fino alle ore 18.45 è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries, mentre l’estrazione sarà visibile alle ore 19.00 in diretta su su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

HAI DUBBI SULLA GIOCATA DA FARE PER IL MILLION DAY? ECCO TUTTE LE GIOCATE

Come dicevamo, siamo in attesa dell’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi del Million Day e non ci resta che andare a scoprire quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata base, ribattezzata “singola”: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Passiamo adesso alla “plurima”, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, abbiamo la “sistemistica”: questa permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 4 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



