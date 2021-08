Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi sabato 14 agosto 2021

OGGI NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Nuova estrazione oggi del Million Day: tra poco conosceremo i numeri vincenti di questo sabato 14 agosto. Dunque, il concorso che mette in palio un milione di euro non si ferma neppure con la festa di Ferragosto all’orizzonte. Probabilmente queste sono ore di preparativi per voi, sia per la vigilia che per la giornata di domani, ma vi siete ritagliati il tempo necessario per effettuare la giocata e partecipare all’estrazione, anche perché in ballo c’è un premio così ricco che saltare l’assalto ai numeri vincenti sembra quasi un peccato. Attenzione però: al Million Day si vince anche indovinato 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Chiaramente l’importo dei premi relativi diminuisce, ma queste somme potrebbero farvi comunque comodo.

Dunque, la grigliata con gli amici potrebbe trasformarsi in una bella festa in caso di vittoria. Ma per scoprirlo dovete aspettare l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day. Non sarete soli: potete contare sulla nostra compagnia, visto che vi riporteremo la combinazione fortunata il prima possibile per facilitarvi le verifiche.

MILLION DAY, CACCIA AL MILIONE DI EURO

Se nei giorni scorsi avete espresso un desiderio in occasione delle stelle cadenti, allora oggi potrebbe essere già una prima occasione per capire se potete esaudirlo. Dal canto nostro, sarà interessante capire se la platea dei fortunati si “allargherà”. Finora, infatti, Million Day ha premiato 179 persone, rendendole di fatto milionarie. L’ultima vincita è stata realizzata il 23 luglio. Dunque, non è passato neppure un mese, ma la voglia è tanta di diventare il 179esimo milionario. Questo perché col “5” si può vincere un premio in grado davvero di cambiare la vita dell’eventuale fortunato.

Potreste ritrovarvi a realizzare più di un sogno nel cassetto, peraltro senza aver speso molto, perché la giocata singola costa 1 euro. Ed è questa la modalità con cui è stata realizzata l’ultima volta la clamorosa vincita. Un euro per un milione di euro: un grande colpo, vero? E allora buona fortuna per l’estrazione di oggi del Million Day. Potrebbe regalarvi davvero delle belle sorprese.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DI OGGI 14 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

