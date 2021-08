Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi, sabato 28 agosto: cinquina fortunata

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO AL MILLION DAY?

Sesto e ultimo appuntamento della settimana, oggi, sabato 28 agosto 2021, con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che permette di ambire a una vincita mozzafiato, per mezzo del maxi-premio da un milione di euro, destinato a coloro che riusciranno a pronosticare correttamente tutti e cinque i numeri estratti. Come accade ormai di consueto, anche in data odierna l’estrazione si terrà dalle 19 in avanti e ci auguriamo che possa essere davvero la volta buona per assistere alla gioia di un trionfo milionario nel nostro Paese, così come accaduto nel mese di luglio a Palermo, dove, grazie a una semplice scommessa da un euro, un giocatore baciato dalla Dea Bendata si accaparrò l’intera posta in palio, rivoluzionando la propria vita.

Ora è scattata la caccia al 180° vincitore del milione di euro nella storia del Million Day: il nostro auspicio (forse troppo ottimistico, ma abbondare è sempre consigliato, anche dagli antichi adagi, ndr) è che possa essercene anche più di uno, dato che, purtroppo, la necessità di avere a disposizione una maggiore solidità economica costituisce un’esigenza comune a moltissimi cittadini italiani in questo periodo, nel quale, inevitabilmente, la fa da padrona la crisi occupazionale dettata dalla pandemia di Coronavirus, che ha scombussolato qualsiasi preesistente equilibrio all’interno del mondo occupazionale e del lavoro. Così, nel rinnovarvi il nostro invito a giocare responsabilmente, rammentiamo a tutti voi che sono previsti anche premi minori: chi indovina 4 numeri su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne indovina tre o due si intasca, rispettivamente, 50 e due euro.

MILLION DAY, QUALI SONO LE GIOCATE DISPONIBILI?

È bene, arrivati a questo punto, fare un breve punto della situazione, ricapitolando le regole tipiche del Million Day, considerato che non da molto tempo sono stati ufficialmente varati i nuovi sistemi per conquistare l’agognato milione. Intanto, ricordiamo che qualsiasi giocata prevede un importo fisso di un euro e devono essere selezionati cinque numeri da 1 a 55, un novero decisamente ristretto rispetto a quelli presenti in altri concorsi. Tuttavia, escludendo la consueta e abituale giocata singola, esistono due ulteriori tipologie di scommesse: plurima e sistemica.

La prima delle due, sostanzialmente, consta nella possibilità di includere nella medesima schedina più giocate singole. Nella seconda, invece, è possibile scegliere da 6 a 9 numeri e individuare in seguito il tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni giocata del Million Day può essere effettuata in ricevitoria oppure online, ma anche ricorrendo alla speciale applicazione My Lotteries, quindi anche in mobilità. Per procedere alla giocata online, naturalmente, occorre scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 28 AGOSTO 2021

