Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi 20 agosto 2021: cinquina fortunata?

Come scoprire se il proprio scontrino del Million Day si è rivelato o meno vincente, al termine della nuova estrazione odierna? Poco fa si è tenuto il concorso quotidiano con la lotteria di Lottomatica al termine del quale sono stati svelati i nuovi cinque numeri vincenti. La speranza di tanti concorrenti è quella di poter spalancare le porte ad una vincita milionaria. Questo è dunque il momento di incrociare le dita ma anche di procedere alla doverosa verifica, scopriamo come.

Appena in fondo a questa pagina potrete scorgere i fatidici cinque numeri che sono trapelati al termine della nuova estrazione di questo venerdì. Per avere la certezza che quelli estratti siano o meno presenti anche sul vostro scontrino di gioco, potrete collegarvi all’app My Lotteries che, oltre a giocare permette anche di consultare i numeri vincenti. Se ancora non volete lasciare nulla al caso, le modalità per accertarvi dell’eventuale vincita sono comunque molteplici: dal sito ufficiale del gioco potrete accedere all’apposita sezione “Verifica vincite”, o ancora collegarvi alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o al sito dell’Agenzia Agenzia delle dogane e dei Monopoli. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

STATISTICHE MILLION DAY: NUMERI RITARDARI E FREQUENTI

Dopo l’ultima estrazione del Million Day, qual è la situazione rispetto ai numeri ritardatari ed a quelli frequenti? Le statistiche rappresentano sempre un ottimo spunto per i giocatori che ogni sera si avvicinano al gioco quotidiano, ed anche questa volta potrebbero servire a far studiare nuove strategie da mettere in schedina. Diamo uno sguardo alla classifica dei maggiori latitanti, dove in cime troviamo il 13 assente da ben 64 estrazioni. Viene seguito dal 19 che però si mantiene a distanza con le sue 30 estrazioni mancanti. Ancora una doppia presenza sul terzo gradino del podio: 54 e 28 mancanti da 28 concorsi. Giù dal podio vanno a piazzarsi il 27 (27), il 53 (25) e l’8 (22) mentre chiude la top ten il 4 mancante da 20 concorsi, il 20 che si fa desiderare da 19 appuntamenti ed infine 45 che latita da 17 estrazioni.

Ed ecco cosa accade sul piano dei numeri frequenti, ovvero quelli che tendono a farsi vedere più spesso: resiste in cima alla classifica il numero 1 da ben 49 concorsi, mentre il 46 si piazza a breve distanza, con le sue 47 estrazioni. Sono 44 i concorsi collezionati dal 50 e dal 16. Fuori dal podio con 42 estrazioni troviamo il 51, il 40 ed il 23. La top ten si completa con il 41 ed il 20 entrambi a quota 41 estrazioni ed il 21 (40). (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, NUOVA CACCIA AL PRIMO PREMIO!

Riparte la caccia quotidiana al milione di euro in occasione dell’estrazione odierna del Million Day. Si avvicina a grandi passi il fine settimana e nella serata di oggi, venerdì 20 agosto, ci sarà spazio per tentare di mettere a segno i cinque numeri della combinazione fortunata. Sebbene ci siano solo poche regole da seguire per riuscire a guadagnarsi l’ambito primo premio in palio, riuscirci è più facile a dirsi che a farsi. Non è un caso se è passato ormai quasi un mese dall’ultimo concorrente che ha avuto accesso all’Olimpo dei milionari.

Era il 23 luglio scorso quando un fortunatissimo giocatore del Million Day ha centrato l’intera combinazione grazie ad una giocata singola da un solo euro, portandosi a casa il ricco premio. E’ accaduto a Palermo, capoluogo della Sicilia, ma da allora si attende ancora la Dea Bendata che potrebbe far capolino nel corso della quinta estrazione della settimana. Fino ad oggi sono 178 le vincite milionarie collezionate dall’inizio del gioco, ovvero da febbraio 2018: la chiusura del mese sarà però ancora tutta da scrivere e potrebbe regalare interessanti sorprese.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 20 AGOSTO 2021

22 – 34 – 41 – 46 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

GIOCARE AL MILLION DAY: COME E DOVE

Se vi interessa saperne di più su come aderire al gioco del Million Day e sperare di riuscire a mettere a segno l’interessante primo premio capace di cambiare per sempre la vostra vita, non vi resta che proseguire nella lettura. Prima regola da tenere a mente è che per giocare al Million Day è sufficiente scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, oppure online. Solo così sarà possibile partecipare all’estrazione quotidiana della lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Oltre al premio da un milione di euro il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti e che variano da mille euro a 2 euro.

Tre le modalità con le quali è possibile giocare al Million Day: la giocata singola è quella classica che consiste nell’inserimento nella schedina dei cinque numeri al costo di 1 euro con possibilità di abbonarsi fino ad un massimo di 20 concorsi. Si passa poi alla giocata plurima dove è possibile inserire fino a 10 giocate singole con possibilità di abbonarsi fino a 5 concorsi e infine la giocata sistemica che permette di compilare una combinazione da 6 a 9 numeri che genera da 6 a 126 giocate singole.



