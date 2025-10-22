Scopriamo insieme i numeri vincenti del Million Day, le due cinquine fortunate per l'estrazione delle ore 13:00 di questo 22 ottobre 2025

Siamo pronti anche oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, a scoprire insieme quali sono i numeri vincenti del Million Day, quindi le due cinquine fortunate, i 5 numeri + 5 che valgono rispettivamente un milione di euro e centomila euro. Niente da fare, anche stamane abbiamo controllato l’elenco dei vincitori che sono riusciti a portarsi a casa il superpremio, ma risulta ancora fermo a settembre.

Million Day, numeri vincenti di oggi 21 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

I casi sono due quindi, o chi aggiorna il sito è in vacanza, ma lo dubitiamo fortemente, oppure, nessun nostro connazionale ha ancora vinto un milione di euro in questo mese di ottobre 2025 che giunge lentamente ma inesorabilmente verso la sua fine.

Il decimo mese di questo 2025 rischia quindi di essere ricordato come il peggiore di sempre – o comunque uno dei peggiori – da quando è stato introdotto il Million Day in Italia, quindi dal lontano 2018, 7 anni fa.

Million Day di oggi 21 ottobre 2025/ L’estrazione dei numeri vincenti delle ore 13:00

Eppure dopo le cinque vincite fortunate dello scorso mese, l’ottobre 2025 sembrava lasciar presagire un altro periodo di grandi vittorie, ma fino ad oggi nessuno è riuscito a individuare i cinque numeri magici. Chissà che magari l’estrazione odierna delle ore 13:00, di questo mercoledì 22 ottobre 2025, non possa porre fine a questa tradizione negativa, a questa aura di sfortuna in corso: noi lo speriamo vivamente.