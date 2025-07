Buon Million Day a tutti con i nuovi numeri vincenti di oggi, sabato 26 luglio 2025, estrazione delle ore 20:30. scopriamoli assieme

E’ tornato il Million Day. In questo sabato 26 luglio 2025 che vede un clima un po’ ballerino al nord, decisamente migliore al sud, tornerà alle ore 20:30 la classica seconda estrazione del gioco del milionario. E noi che ci azzecchiamo qui? Si starà giustamente domandando qualcuno, giusto per citare Paolo Bonolis, e la risposta è semplice: siamo qui anche per oggi per fornirvi qualche consiglio sui numeri da giocare, soprattutto se foste al mare e non aveste alcuna voglia di pensare alle cifre su cui puntare le vostre monete da due euro.

Iniziamo subito a bomba con una schedina composta da questi cinque numeri, leggasi il 7, il 20, il 25 e il 26: l’avete riconosciuta? E’ la data di oggi, 26 luglio 2025, a cui dobbiamo aggiungerci un altro numero, leggasi il 6, essendo oggi sabato, quindi sesto giorno della settimana.

Proseguiamo con la scelta di altri cinque numeri per una seconda schedina sempre da due euro, e in questo caso puntiamo sul numero 8, poi voliamo alla casella numero 14, quindi ci aggiungiamo il 27, infine scegliamo il 36 e il 51. Prima di lasciarvi ai vostri pensieri estivi e rilassanti, eccovi altri cinque numeri da giocare per il Million Day delle ore 20:30 di oggi, leggasi il 17, il 28, il 30, poi il 40 e infine il 49.

