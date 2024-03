Numeri vincenti Million Day/ In arrivo la seconda estrazione di oggi 25 marzo 2024

Come ogni giorno, cominciamo questa settimana con il concorso del Million Day, gioco che offre due estrazioni al giorno – la prima alle 13 e la seconda, quella classica, alle 20.30 – con la possibilità di vincere fino a un milione di euro. Il gioco mette in palio premi importantissimi che arrivano appunto al milione ma partono già da due numeri indovinati e vanno mano a mano a salire. Per giocare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi puntare su questi un euro, scegliendo se si vuole optare per una giocata semplice, plurima o sistemistica. C’è poi anche la possibilità di giocare in abbonamento, ripetendo la stessa giocata per un certo numero di volte.

Numeri vincenti Million Day/ Scopri l'estrazione di oggi 24 marzo 2024

Prima di scoprire i numeri in questa nuova estrazione del Million Day, andiamo ad analizzare qualche statistica del concorso che potrebbe aiutarci nella scelta della combinazione vincente da avanzare. Partiamo dai numeri ritardatari: in assoluto, quello che manca da più tempo è il 55 che non si vede da 25 estrazioni, seguito dal 30 a 20 assenze e dal 48 a 19. 12 le assenze del numero 2 e 10 quelle del 42. Per i singoli concorsi, invece, sul Million Day il numero che non si vede da più tempo è il 37 che manca da 48. Segue il 49 a 37 assenze, il 29 e il 14 a 27 e il 36 a 26 assenze. Per l’Extra Million Day sono 32 le assenze del 30, 30 quelle del 55 e 28 quelle del numero 32. A 23 assenze troviamo il 51 e il 48.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 11 – 16 – 32 – 35 – 54

EXTRA MILLION DAY: 5 – 38 – 42 – 44 – 46

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











