Numeri vincenti Million Day / In arrivo le cinquine dell’estrazione di oggi 10 aprile 2024

La settimana è giunta al giro di boa e non può mancare anche oggi, mercoledì 10 aprile 2024, l’appuntamento con l’estrazione del Million Day e dell’Extra Million Day, due concorsi associati. Il primo mette in palio ben 1 milione di euro, l’altro 100 mila euro. I partecipanti quotidianamente sono tantissimi, proprio perché la posta è molto elevata. Le opportunità sono doppie: una diurna alle ore 13.00 e una serale alle ore 20.30. I più appassionati sapranno che l’ultima vittoria risale a cinque giorni fa, quando a festeggiare è stato un giocatore di Cinquefondi, in provincia di Riccione. I numeri vincenti in quel caso erano 15, 16, 30, 34 e 36.

I numeri che è possibile giocare in questo concorso infatti sono cinque compresi tra 1 e 55. È necessario essere veramente fortunati affinché quelli scelti corrispondano a quelli vincenti. I dati ufficiali forniti sul sito ufficiale del concorso rivelano che questo capita 1 volta su 3.478.761. La corrispondenza deve essere completa al fine di ottenere il massimo premio. Se dovesse essere parziale, però, è importante ricordare che ci sono a disposizione dei premi di consolazione niente male. È importante dunque non buttare via le schedine prima di essersi assicurati di non avere vinto. Adesso però non resta che incrociare le dita e augurare buona fortuna a tutti! Chissà che la Dea bendata non decida di baciare qualcuno dei nostri lettori…

ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI: SCOPRI LE CINQUINE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 20 – 30 – 33 – 35

EXTRA MILLIONDAY: 5 – 17 – 32 – 45 – 48

ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI: SCOPRI LE CINQUINE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

