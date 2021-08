MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 agosto 2021: cinquina vincente

Siete a caccia dei nuovi cinque numeri vincenti del Million Day? Allora non potrete distrarvi poiché proprio pochi minuti fa sono state svelate le cifre fortunate dell’ultimo concorso di oggi, lunedì 23 agosto, con il quale si apre ufficialmente la settimana. La Dea Bendata manca ormai da un mese esatto, almeno per quanto riguarda la maggiore vincita messa in palio, ma non è mai troppo tardi per sperare nell’arrivo della fortuna in questo finale di agosto. Come scoprire se questo lunedì sarà o meno quello fortunato?

Scorrendo di poco in fondo a questa pagina troverete la fatidica combinazione vincente: cinque cifre destinate a cambiare la vita di qualcuno in meglio. Ma i metodi attraverso i quali procedere alla indispensabile verifica non sono terminati qui: l’app My Lotteries oltre a permettere di giocare è utile anche per verificare i numeri vincenti della serata. E poi c’è SisalTV che aggiorna sulle ultime vincite così come la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Accedendo al portale ufficiale del Million Day sarà possibile scoprire la cinquina direttamente dalla sezione “Verifica vincite” o dalla home, mentre spazzerà l’ultimo brandello di dubbio il portale ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. In bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

STATISTICHE E MILLION DAY: ECCO I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Avete dei dubbi sui numeri da giocare in occasione della nuova estrazione del Million Day? Niente paura: le statistiche arrivano puntuali anche oggi facendo luce sull’ultimo aggiornamento legato ai numeri ritardatari ed ai numeri frequenti, in vista del nuovo concorso. A questo punto non resta altro da fare se non dare uno sguardo alla classifica dei principali latitanti. Ad aprire il podio con una prima posizione che si piazza a netta distanza dalle altre due è il 13, che latita da ben 67 estrazioni. Seguono il 19 ed il 28, rispettivamente con 33 e 31 concorsi mancanti. Appena fuori dal podio troviamo il 27 che manca da 30 estrazioni. Sono 25 i concorsi in attesa per il numero 8 che si lascia alle spalle il 20 a quota 22 estrazioni. La top ten si chiude con il 44 ed il 24 che si fanno attendere da 19 concorsi e con il 40 ed il 33 entrambi assenti da 16 appuntamenti.

Capitolo numeri frequenti: quali sono gli aggiornamenti? Restano in vetta alla top ten i numero 46 e 1 entrambi a quota 46 estrazioni. Sul podio troviamo anche il 50 (45) ed il 16 (43). La classifica si arricchisce dai numeri 51, 40 e 23 tutti con 42 estrazioni e dal 55, 41 e 20 che hanno collezionato ad oggi 40 concorsi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ARRIVERÀ OGGI IL NUOVO VINCITORE MILIONARIO DEL MILLION DAY

Riparte la nuova settimana e anche in questo lunedì non mancherà l’appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che permette di poter vincere un milione di euro nel caso in cui dovessero essere intercettati tutti i numeri della combinazione. L’estrazione come sempre si svolgerà a partire dalle ore 19.00 e questo lunedì potrebbe essere quello giusto per ripartire in grande stile e magari riuscire ad incasellare un’altra vincita milionaria dopo quella realizzata proprio un mese esatto fa a Palermo.

Risale esattamente al 23 luglio scorso l’ultima vincita con il “5” al Million Day, realizzata in Sicilia con una giocata singola da un euro e che ha permesso di mettere a segno un premio da un milione! Con questo fortunato concorrente salgono a 178 coloro che hanno avuto accesso nell’Olimpo dei vincenti e che hanno avuto modo di stravolgere la propria esistenza grazie ad un premio che ha permesso loro una nuova vita più serena dal punto di vista economico. Ma al Million Day è possibile vincere anche meno, come il caso dei numerosi premi da mille euro distribuiti grazie al “4”. E poi ancora non meno trascurabili i premi inferiori con “3” e “2” rispettivamente da 50 e 2 euro a testa.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 23 AGOSTO 2021

23 – 28 – 30 – 34 – 49

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE VARIE GIOCATE DISPONIBILI

Al Million Day sono arrivati di recente i nuovi sistemi che permettono di poter vincere il fatidico milione di euro messo in palio con il premio maggiore! Ogni giocata ha un importo fisso di un euro ed è possibile procedere all’appuntamento con la fortuna scegliendo 5 numeri da una rosa che va da 1 a 55. Le giocate della lotteria quotidiana di Lottomatica sono di tre tipi. Oltre alla giocata singola, che è quella classica, c’è la giocata plurima e quella sistemica.

Nel primo caso si possono mettere nella stessa schedina più giocate singole mentre nel secondo è possibile scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare poi il tipo di sistema tra Integrale e Ridotto. Ogni giocata del Million Day potrà essere realizzata in ricevitoria oppure online, ma anche attraverso l’app My Lotteries, quindi anche in mobilità. Per la giocata online ricordiamo che occorre scegliere uno tra i rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco. Se già titolare basta andare sul sito del rivenditore, eseguire l’accesso e procedere subito alla nuova giocata, sperando possa essere quella fortunata!



