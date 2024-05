Numeri vincenti Million Day/ Le combinazioni dell’estrazione di oggi 10 maggio 2024

MILLION DAY, DOPPIA POSSIBILITÀ DI VINCITA

Torna anche oggi, come ogni giorno, l’appuntamento quotidiano del Million Day. Il concorso permette anche nei weekend di giocare e vincere premi importanti che arrivano fino a un milione di euro solamente giocando pochi numeri, ovvero cinque: questi saranno poi estratti in due appuntamenti ovvero quello delle 13 e delle 20.30. I premi sono importantissimi e permetterebbero a chiunque li vincesse di cambiare in parte la propria vita, soprattutto i più alti, anche se come ricordiamo spesso non esiste solo la vincita da un milione di euro – anche se piacerebbe un po’ a tutti! – ma anche premi più bassi che iniziano da pochi euro.

Inoltre, ricordiamo che non c’è solo un gioco in questo fortunato concorso. Se infatti non si vince nel gioco principale, c’è anche una seconda opportunità ovvero quella di centrare la vittoria all’Extra Million Day. Questo secondo gioco permette dunque di vincere nel caso in cui la vittoria non sia riuscita al Million Day. Per partecipare basta aggiungere un solo euro e anche in questo caso ogni giocatore dovrà optare per una combinazione che dovrà essere compresa tra l’1 e il 55. Per il secondo concorso, però, i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. La possibilità di vincere su entrambi i concorsi, dunque, c’è ed è concreta, anche se sarebbe straordinario e certamente non semplice. Prima di scoprire i numeri vincenti di oggi, vogliamo augurarvi buona fortuna per questo concorso odierno!

LE COMBINAZIONI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











