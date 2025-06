Il Million Day ritorna anche oggi, giovedì 19 giugno 2025, con l'estrazione delle ore 20:30: scopriamo i numeri vincenti

Siamo di nuovo qui insieme a voi, i fan più accaniti del Million Day, per l’estrazione serale del gioco del milione di euro, quella delle ore 20:30 di questo giovedì 19 giugno 2025. Con l’estate decisamente iniziata, fra il sole, la spiaggia e il mare, possiamo anche dedicare qualche minuto al gioco del milionario, di conseguenza, bisognerà scegliere i cinque numeri da giocare questa sera, con l’obiettivo di sbancare il banco.

Se i nostri cinque numeri infatti corrisponderanno a quelli estratti, a quel punto avremo fatto “bingo”. Ma prima, come detto sopra, bisognerà individuare le cifre da giocare e perchè non puntare sui numeri della data odierna? Possiamo scegliere il 6, del mese di giugno, quindi il 19 del giorno, poi il 20 e il 25 per l’annata. A completare la cinquina puntiamo sul numero 52. Un’altra serie di numeri potrebbe essere composta dal 4, il 12, poi il 21, il 33 e infine il 44. Concludiamo con l’ultima cinquina di oggi per il Million Day delle ore 20:30, ovvero, il 17, poi il 23, il 34, il 42 e infine il 44. Segnatevi questi numeri su un foglietto (sempre che vogliate giocarli), dopo di che recatevi presso la ricevitoria a voi più vicina e giocateli: buona fortuna, ma fateci sapere se avete vinto.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day

Extra MillionDay