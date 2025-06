Tutti i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 22 giugno 2025, le cinquine fortunate in arrivo

Per il Million Day di oggi, estrazione delle ore 20:30 di questa domenica 22 giugno 2025, siamo prontissimi a segnalarvi i numeri vincenti, le due cinquine fortunate del valore rispettivamente di un milione e centomila euro. Sono questi dieci numeri che dovrete essere bravi a trovare, ma attenzione, non serve nessun calcolo matematico ne tanto meno qualsiasi altra strategia: l’importante è avere una grandissima dose di fortuna. Del resto pensare che i cinque numeri che abbiamo giocato corrispondano a quelli estratti significa che avremmo azzeccato una delle possibili svariate combinazioni che si hanno in un gioco dove le cifre da giocare corrispondono dall’1 al 55.

Detto questo, non possiamo che scegliere i cinque numeri da giocare, e perchè non provare con la data odierna di questo secondo giorno di estate? Partiamo quindi con il 6, poi il 22, quindi il 20, il 25 e concludiamo con un bell’1, che è un numero che ci piace sempre e che non va mai di moda. Se voleste giocarvi un’altra cinquina potreste invece pensare alle cifre 12, 19, 36, 44 e infine 47. Ciò che dovrete fare ora è segnarvi questi dieci numeri, giocandoli su due schedine diverse (spenderete in totale 4 euro, o eventualmente potete giocare una sola schedina al costo di due euro), e aspettare buoni buoni l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 di questa sera, sperando che per voi sia la volta buona.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DELLE ORE 20.30

Million Day:3 – 8 – 24 – 36 – 40

Extra MillionDay 6 – 21 – 29 – 37 – 46